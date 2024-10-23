شكرا لقرائتكم خبر عن عضو رابطة الأندية: المفاوضات مع الشركة الألمانية لا تزال قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صلاح، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أن المفاوضات مع الشركة الألمانية، التي ستشرف على وضع جدول الدوري المصري لا تزال قائمة حتى الآن.

وقال شريف صلاح، في تصريحات تليفزيونية: "إن رابطة الأندية أحدثت تأثيرًا في الدوري المصري، واستحدثنا بطولة كأس الرابطة، واستطعنا إعادة الجماهير مرة أخرى إلى الملاعب المصرية".

وتحدث شريف صلاح عن أن موضوع طول الموسم سببه الأجندة المزدحمة، وهناك فترات توقف كانت بسبب إقامة كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية ودوري السوبر الأفريقي.

ولفت عضو رابطة الأندية إلى أن المفاوضات مع الشركة الألمانية المسئولة عن مسابقة الدوري لا تزال قائمة، ولم يتم توقيع العقود حتى الآن، لكن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.