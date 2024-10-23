شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة عن إيقاف محمود الزنفلى: القانون تم تطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادى غزل المحلة، عن إيقاف محمود الزنفلي حارس مرمي حرس الحدود، لمدة 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه، بناء على شكوى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وقال وليد خليل، رئيس شركة الكرة بنادى غزل المحلة، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزى في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "القانون تم تطبيقه على محمود الزنفلي بعد التوقيع لناديين في نفس التوقيت، ونحن أخذنا موقفا تجاه التصرف السيئ منه، ونحن لدينا 3 حراس مرمى بالفريق ولا نريده".

وأضاف: "لا توجد أى مشكلة بين إدارة نادي غزل المحلة ونادي حرس الحدود، ودوما نرغب في أن تكون العلاقات ما بين كل الأندية جيدة".

وتابع: "رغم كل الظروف الصعبة قمنا بتشكيل فريق جيد، ونأمل في أن يتم التجانس بين اللاعبين، ولدينا جهاز فني واعد وجمهور كبير يساند فريقنا من أجل الظهور بشكل جيد في الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز".