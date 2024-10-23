شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يسعى لضم صفقتين قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى غزل المحلة لضم بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد يوم 25 الجارى ببعض المراكز على مستوى الدفاع والهجوم.

ويحاول مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع صفقتين فقط عقب طلب الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك لسد احتياجات الفريق كاملا قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته للموسم الجديد، وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي، وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على استاد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

وأقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.