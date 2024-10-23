شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البعثات المشاركة بالبطولة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تتوافد على القاهرة البعثات المشاركة في المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

ووصلت بعثة الإمارات مساء الثلاثاء ويضم الوفد 33 فردًا ما بين لاعبين ومدربين ومسئولين، وأعقبهم وصول البعثة الأردنية وتضم 23 فردًا ما بين لاعبين ومدربين ومسئولين، والوفد المغربي يضم 16 فردًا ما بين لاعبين ومدربين ومسئولين.

بعثة الإمارات المشاركة فى الأولمبياد الخاص

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، على الاطمئنان على سلامة وصول الوفود المشاركة إلى أرض مصر بسلامة، وتوفير كافة سبل الراحة للوفود والبعثات المشاركة في الحدث الذي يقام للمرة الأولى.

وأشار الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار مبادرة المدارس الأبطال الموحدة والتي تعزز الدمج المجتمعي للرياضيين بالأولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا، مما يسهم في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الأولمبياد الخاص بتحقيق الشمولية في المجتمع.

وصول وفد الأردن للمشاركة فى الأولمبياد الخاص

وتستهدف هذه المسابقة تعزيز الدمج والتواصل بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين، حيث ستجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثًا رياضيًا هامًا يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبى الأولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتى هذا الحدث فى إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.