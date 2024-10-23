شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مساء الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، لفترة جديدة بالاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتقدم على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائى شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد الحالي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وعمرو النوري رئيس الاتحاد الحالي.

وعلى منصب العضوية تقدم 24 شخصًا بأوراق ترشحهم وهم: محمد سلامة، إبراهيم عادل، مصطفى عبد الجواد، حاتم قنديل، إيهاب زارع، سيف نجم، أحمد حمادي، رانيا علوان.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد التجديف يوم 29 نوفمبر المقبل بحضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت.