7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2024، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، استاد القاهرة يعلن عبر ”الخليج 365” موعد غلق الملعب لزرع البذور الشتوية، وكولر يعيد حسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصرى، وعمر جابر يشارك فى تدريبات الزمالك ويؤكد جاهزيته لنهائي السوبر المصري.

استاد القاهرة يعلن عبر ”الخليج 365” موعد غلق الملعب لزرع البذور الشتوية

أعلن مسئولو استاد القاهرة الدولي عبر ”الخليج 365”، عن غلق الملعب الرئيسي للاستاد يوم 30 اكتوبر الجاري عقب مباراة النادي الأهلي والعين الاماراتي ببطولة كأس إنتركونتيننتال

كولر يعيد حسين الشحات لتشكيل الأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصرى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على عودة حسين الشحات لاعب الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة الزمالك القادمة.

عمر جابر يشارك فى تدريبات الزمالك ويؤكد جاهزيته لنهائي السوبر المصري

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

رابطة الأندية تحدد الخامسة والثامنة مساء موعدا لمباريات الدورى الجديد

حددت ادارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تمام الساعة الخامسة والثامنة مساءا موعدا لجميع مباريات الدورى المصرى فى الموسم الجديد 2024 - 2025.

منتخب مصر يهزم المغرب 3-2 في أمم إفريقيا للشاطئية ويؤكد صدارته للمجموعة

حقق منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فوزا مثيرا على المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر

مجلس الزمالك يساند الفريق فى مران اليوم قبل نهائي السوبر المصري

حرص حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة على التواجد في مران اليوم الثلاثاء

إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه لتوقيعه لناديين

أخطرت اليوم لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة نادي غزل المحلة قرارها بشأن الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمود الزنفلي , وجاء القرار بإيقاف اللاعب لمدة 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه مصري