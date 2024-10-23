شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى بيان رسمى: التقدير التام للإمارات ونرفض أى تجاوز أو خروج على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا حول أزمة اللاعبين المحتجزين بدولة الإمارات، عقب أحداث مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى بطولة السوبر المحلى المقامة فى أبوظبى.

وجاء البيان كالتالى: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري".

وأضاف البيان: "ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة. ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون".

واختتم البيان: "وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي. ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق".