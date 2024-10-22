الامارات | تعرف إلى رسالة خالد السناني لجماهير الوصل بعد الفوز على الغرافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد حارس مرمى الوصل، خالد السناني، على أهمية مواصلة جماهير فريقه دعم اللاعبين في كافة الأوقات، وتحديدا وقت الخسارة.

وقال في تصريحات تليفزيونية عقب فوز الوصل على الغرافة القطري 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة: «أتمنى أن تلتمس الجماهير العذر لأي لاعب لا يكون موفقا في مباراة، نحن نؤمن كثيرا بجماهيرنا وبفضل مساندتهم لنا تشتد عزيمتنا، ونعاهدهم أن نُحافظ على المكتسبات التي خرجنا بها في الموسم الماضي».

وأضاف: «اللاعبون في مباراة الغرافة كانوا على قدر التوقعات واستطاعوا أن يخرجوا بفوز مستحق على بطل قطر، لقد أظهر الفريق شخصيته خصوصا في الشوط الثاني واستطاع قلب النتيجة وخرجنا بالاهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث».