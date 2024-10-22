شكرا لقرائتكم خبر عن القوة البدنية سلاح الزمالك ضد الأهلى فى نهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وقاد جواو ميجل مدرب الأحمال هذه الفقرة البدنية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية ، كأحد الأسلحة القوية التى يعتمد عليها فى مباراة نهائي السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالجرى حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.

فيما قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران اليوم، وتولى جوميز قيادة مجموعة في حين تولى أحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعداداً لنهائي السوبر المصري.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.

من ناحية أخري، عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز، وشدد على ضرورة العمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز على ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي، وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.