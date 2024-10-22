شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز طاهر محمد طاهر لقيادة الهجوم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لاعبه طاهر محمد طاهر لقيادة خط الهجوم للمارد الأحمر في لقاء نهائي السوبر المصري أمام الزمالك تحسباً لغياب وسام أبو على.

ويعانى الأهلى من عجز واضح في خط الهجوم بعد استبعاد محمود كهربا من المعسكر لأسباب تأديبية وشكوى وسام أبو على من إصابة عضلية.

وشارك طاهر محمد طاهر أساسياً في مباراة الأهلى وسيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري ونجح في تسجيل هدفى اللقاء.

ويحسم الموقف الطبي مصير وسام أبو على من الظهور في السوبر المصري خلال ساعات.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.

من ناحية أخرى ، يسابق مسئولو الأهلى الزمن لبيع الثنائى الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار لسيراميكا ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى الجمعة المقبل.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب أزمة كهربا، وقال لـ"الخليج 365"، إن سبب القرار الأزمة التي افتعلها كهربا عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصرى، وظهور علامات الغضب على اللاعب فور العودة لفندق الإقامة وعدم مصافحته مسئولي النادي بعد اللقاء لغضبه بسبب عدم المشاركة أمام سيراميكا بخلاف صدور بعض الأحاديث من اللاعب على مرأى ومسمع من مسئولي النادي والتي لم تلقى استحسانهم.

وبعد تصرف كهربا ،عقد مسئولو الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة لمناقشة الأمر وبعد مناقشات عديدة تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي، وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات لذلك وحجز تذاكر الطيران لكهربا لإعادته إلى مصر.

وفى السياق ذاته، فتح مسئولو النادي الأهلي المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي من أجل الوصول لأفضل عرض مالي للاعب الجزائري، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها اتهاماً لإدارة النادي بأن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته، وهو ما تسبب فى فشل انضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا، وقال مصدر في الأهلي إن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن ناديى سيراميكا وزد فى مقدمة الأندية التي ترغب فى ضم اللاعب مع تداول أنباء حول رغبة بيراميدز فى الحصول على خدمات اللاعب، الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.