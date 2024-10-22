شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يهزم لافيينا وديا بهدف إيبا استعدادا لانطلاق الدوري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على نظيره فريق لافيينا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الثلاثاء ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الكاميروني أرنولد إيبا في شوط المباراة الثاني بتسديدة متقنة بالقدم اليمنى بعد صناعة رائعة بالرأس من لاعب الوسط أحمد خالد كباكا.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق إنبي بالجولة الأولى من مسابقة دوري نايل يوم الخميس 31 اكتوبر الجاري على ملعب ستاد السلام في تمام الثامنة مساءً.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.



مباراة مودرن ولافيينا الودية



محمود جنش



فرحة هدف مودرن فى لافيينا



بهاء مجدي لاعب لافيينا