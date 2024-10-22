شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رؤساء و 23 عضوا .. تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

أغلق اتحاد الجودو باب الترشيح لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر عقدها يوم 22 نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس يقود الاتحاد في دورة انتخابية جديدة.

وتقدم على رئاسة المجلس 6 مرشحين وهم كل من مرزوق على، محمد مطيع، محمد مصطفى، أحمد صابر، هشام مصباح، بالإضافة إلى أحمد الهجرسى.

وعلى مقاعد العضوية تقدم 23 مرشحا، من مختلف القوائم المرشحة ومنهم اللواء طارق عز الدين والنائب حسام عوض الله والدكتور أحمد صبرة والعميد عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل، وخالد جميل هلال، اللواء عصام الدين عامر، طارق الطنانى، عمر عبدالعظيم، ومصطفى مجدي.

يذكر أن باب الترشيح تم فتحه يوم 15 الماضى، واستمر لمدة أسبوع تم خلالها استقبال طلبات الترشح .