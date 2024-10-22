شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه لتوقيعه لناديين والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت اليوم لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة قرارها بشأن الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمود الزنفلي.

وجاء القرار بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه، بناء على شكوى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وكان الزنفلى صرح فى وقت سابق عن الازمة، قائلا فى تصريحات إعلامية:" وقعت 3 سنوات لنادي حرس الحدود والاستغناء سيخرج من نادي الداخلية إلى الحرس، موضحا تراجعه عن اللعب لغزل المحلة بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل، مشددا على أن الاستغناء الخاص به لم يخرج إلى غزل المحلة من الأساس وهو ما يعنى أحقيتى فى الانتقال لأى ناد آخر".

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة فيديو لتقديم اللاعب ممسكا عقوده مع الفريق بعنوان "المياه الهادرة تروّضها السدود محمود الزنفلي محلاوي".

ومن جانب أخر، يواصل فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة استعداداته للموسم الجديد، وبشكل خاص مباراة الإسماعيلي، وأسفرت قرعة الدوري عن مواجهة قوية للفريق المحلاوي أمام الدراويش على سناد الإسماعيلية في الأسبوع الأول من الدوري.

ويعود غزل المحلة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد غياب موسم واحد فقط، حيث كان الفريق المحلاوي هبط إلى دوري المحترفين عقب نهاية موسم 2022-2023.

أقام الفريق المحلاوي 6 معسكرات خارجية بالإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها 13 مباراة ودية، خلال مرحلة الاستعداد للدوري.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.