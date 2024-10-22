شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته غداً لخوض نهائى السوبر المصري أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي غداً الأربعاء تحضيراته استعدادا لمواجهة الزمالك غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في نهائي كأس السوبر المصري، حيث يخوض مرانه الأخير اليوم على ملعب الكريكيت في ختام التحضير للمواجهة الحاسمة والمصيرية والتي ستحدد بطل النسخة الحالية من كأس السوبر المحلي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة مباراة نهائي الكأس، ومنح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة قبل خوض ديربي القاهرة في الإمارات غدا، من خلال شرح طريقة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب بما ستناسب مع خطة لعب الفريق الأبيض، لاسيما بعد مشاهدة مباريات الفريق الأحمر الأخيرة، خاصة مباراة السوبر الإفريقي الماضية ومباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعمل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في مباراة سيراميكا، خشية من تكرار حدوثها في مباراة القمة غدا، والتي يرغب في تحسين الأداء واستعادة المستوى المفقود، لاسيما وسط حالة عدم الرضا التي انتابت جماهير الأهلي بسبب الأداء غير المقنع في آخر مباراتين للأهلي أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من ناحية أخرى ، يسابق مسئولو الأهلى الزمن لبيع الثنائى الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار لسيراميكا ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى الجمعة المقبل.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب أزمة كهربا، وقال لـ"الخليج 365"، إن سبب القرار الأزمة التي افتعلها كهربا عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصرى، وظهور علامات الغضب على اللاعب فور العودة لفندق الإقامة وعدم مصافحته مسئولي النادي بعد اللقاء لغضبه بسبب عدم المشاركة أمام سيراميكا بخلاف صدور بعض الأحاديث من اللاعب على مرأى ومسمع من مسئولي النادي والتي لم تلقى استحسانهم.

وبعد تصرف كهربا ،عقد مسئولو الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة لمناقشة الأمر وبعد مناقشات عديدة تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي، وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات لذلك وحجز تذاكر الطيران لكهربا لإعادته إلى مصر.

وفى السياق ذاته، فتح مسئولو النادي الأهلي المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي من أجل الوصول لأفضل عرض مالي للاعب الجزائري، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها اتهاماً لإدارة النادي بأن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته، وهو ما تسبب فى فشل انضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا، وقال مصدر في الأهلي إن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن ناديى سيراميكا وزد فى مقدمة الأندية التي ترغب فى ضم اللاعب مع تداول أنباء حول رغبة بيراميدز فى الحصول على خدمات اللاعب، الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.