شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تأهيل أبوجبل من إصابة الصليبى قبل العودة لتدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد أبوجبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر التأهيل من إصابة الرباط الصليبى قبل الانتظام في تدريبات فريقه استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر محمد أبو جبل عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو أثناء التمرين باحد المراكز الخاصة عقب غيابة عن الملاعب ما يقرب من 7 أشهر.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مواجهات تجريبية خلال الفترة المقبلة إستعداداً لمواجهة الزمالك فى الجولة الإفتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2024/2025.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الزمالك في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE" يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر الساعة 8 مساء على ستاد السلام.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.