شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لتجديد عقد الجزائري عبد الرحيم دغموم والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسؤولو النادي المصري، لتجديد عقد الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد دغموم في 30 يونيو القادم.

ويعتبر دغموم من العناصر التي يعتمد عليها علي ماهر المدير الفني للفريق بشكل أساسي، في ظل دوره المؤثر داخل الملعب.

وينتهي معسكر المصري المقام حالياً بالمغرب، الخميس المقبل، ليعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، والتي تقام فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

وكان المصري خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام حالياً بالمغرب، حيث كانت الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قبل أن يلتقي مع الاتفاق المراكشي.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 25 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق المران الصباحي على شاطئ مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية، لرفع اللياقة البدنية، بينما يقام المران المسائي على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية، وذلك لمنح التعليمات الفنية للاعبين.