شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تمساح: مصطفي لطفي سبب شغفي بالكرة الشاطئية ولن نتنازل عن حصد الكأس والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد تمساح لاعب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أسباب الانتصار المثير على المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وقال تمساح لليوم السابع:"مصطفي لطفي سبب شغفي بالكرة الشاطئية، هي لعبة صعبة للغاية، ولم تكن في تفكيري حتى تحدث معي المدير الفني وأقنعني بأهمية اللعبة".

وتابع: "جئنا للغردقة للفوز بالكأس وسنحمله يوم السبت بدعم الجماهير وتركبز كل اللاعبين، نحن منتخب مصر ولن نتحدث عن منافس سهل وآخر صعب".

وينتظر منتخب مصر التعرف على منافسه في نصف النهائي بعد مباراة السنغال وموزمبيق التي تنطلق بعد قليل.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.