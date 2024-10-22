7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 22 - 10 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، أكرم توفيق يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلى بنهائى السوبر حال تأكد غياب عمر كمال، و10 نوفمبر أول توقف للدورى الجديد.. معسكر المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا.

أكرم يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلى بنهائى السوبر حال تأكد غياب كمال

اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري، حال تأكد غياب عمر كمال، الذي تعرض للإصابة في مباراة سيراميكا أمس الأحد بنصف النهائي ولم يستكمل المباراة.

10 نوفمبر أول توقف للدورى الجديد.. معسكر المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 10 نوفمبر المقبل موعدا لتوقف الدورى الجديد نظرا لإقامة معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

اتحاد الكرة يرسل لأندية السوبر رداً على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل

يرسل اتحاد الكرة ولجنة الحكام، خلال ساعات، رداً على الحالات التحكيمية المثيرة للجدل إلى جميع أندية السوبر المصري وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، وذلك في الحالات التي تحتاج لشرح وتوضيح فى نصف النهائي الذي أقيم الأحد الماضي.

الأهلي يسابق الزمن لبيع القندوسى وكهربا قبل غلق باب القيد

يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لبيع الثنائى الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار لسيراميكا ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى الجمعة المقبل.

جوميز يعيد محمد شحاتة إلى خط وسط الزمالك أمام الأهلى فى السوبر