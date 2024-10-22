شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشاطئية بعد الفوز على المغرب: جاهزون لأى منافس فى نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

عبر مصطفي لطفي مدرب منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية عن سعادته بالفوز على المغرب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وقال لطفي لليوم السابع:" اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية حاولنا منح الفرصة لعدد من اللاعبين وإراحة عدد آخر خاضوا مباراتي غانا وتنزانيا، وجاهزون لأي منافس في نصف النهائي".

وتابع: "لعبنا بأسلوب مختلف أمام المغرب، نقدر جميع المنافسين، لكن التأهل المبكر قبل الجولة الأخيرة كان فرصة عظيمة لتجهيز كل اللاعبين".

وينتظر منتخب مصر التعرف على منافسه في نصف النهائي بعد مباراة السنغال وموزمبيق التي تنطلق بعد قليل.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.