شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي: قضيت ليلة صعبة بعد الهزيمة من الأهلي.. والإشادة بتخوفني والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا بأنه قضي ليلة صعبة للغاية بعد الهزيمة من الأهلي، مشيراً إلى أنه شعر بالحزن بشكل كبير بسبب سيناريو اللقاء كنا حيث كان يستحق فريقه، من وجهة نظره، الوصول الي ركلات الترجيح كأقل تقدير.

وكشف الرمادي في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت قائلا : واجهت الاهلي من اجل الفوز ولا اي شيء اخر ولم افكر بتسير اللقاء لضربات الجزاء

وأضاف الرمادي بأن الاشادة به تخوفه دائما فهناك مبالغة لا استحقها فقط أقوم بعملي التدريبي لذلك أري انني لا استحق هذا الكم من الاشادات، وأنتمي وأحب مدرسة كرويف في مجال التدريب فهو صاحب فكر فني عالي ومدرسة تتبعها البعض وعلي سبيل المثال بيب جوارديولا طرق لعب مختلفة وجيدة للغاية.

واصل الرمادي بأن الاداء دائما عندي ما يكون قبل النتيجة لأن الأداء هو من سيأتي بالنتيجة لذلك أضع سيناريوهات وأفكر جيدا قبل المواجهات، وحصل سوء فهم من جملتي الخاصة بمعرفة قرعة بداية الدوري ومواجهة الاهلي من الكونترول.

وكشفمدرب سيراميكا : كنت متواجداً في سيارة محمد بسام حارس الفريق ونسمع القرعة وحصل بعض التشويش ثم جائتني رسالة علي الموبايل بمواجهة الاهلي في الأسبوع الأول من الدوري ونظرت وقتها لبسام وقولتله سنواجه الأهلي، وأضاف، عند وصولنا تم تأكيد المعلومة بمواجهة الاحمر وقولت لبسام أنا جبتها من الكونترول، فالأمر تم فهمه بشكل خاطيء وكل الحكاية بأن هناك تأخير في البث مما جعل رسالة موبايلي أسرع من الراديو وخلاص يا حتحوت عديهالي بقي.