قبل واقعة دونجا وشلبي.. حين سحب إبراهيم حسن السلاح من ضابط بالجيش اللبناني داخل الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - لا حديث يعلو بالساحة الرياضية المصرية على أزمة ثلاثي فريق الزمالك بالإمارات على هامش خوضهم منافسات بطولة السوبر المصري.

السلطات الإماراتية كانت قد قررت تغريم لاعبي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي مبلغ مالي قدرة 650 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

ولكن قبل هذه الواقعة كانت هناك واقعة شهيرة في عام 1995 حين سافر منتخب مصر إلى لبنان؛ حيث مباراة ودية ستجمعه بفريق جمع نجوم ناديي النجمة والأنصار.

ولكن لم تكن الأمور ودية؛ حيث نشبت مشادة بين التوأم حسام وإبراهيم حسن وعدد من لاعبي الخصم وأفراد من الجيش اللبناني الذي كان مُكلفًا بتأمين الملعب لظروف لبنان حينها الأمنية.

وهنا انتشرت صورة لإبراهيم حسن وهو يحاول سحب سلاح من أحد ضباط الجيش لتكون واحدة من الصور الأبرز فيما بعد له وللواقعة.

وحسبما روى إبراهيم حسن في وقت لاحق أن الأزمة لم تكن بدايتها منه أو شقيقه بل من زميلهم بالمنتخب إبراهيم المصري الذي كان هناك مناوشات بينه وبين لاعب الخصم واعتدى الأخير عليه فما كان منه وشقيقه إلا أنهما تدخلاً وهنا نزلت قوات الجيش اللبناني.

ويوضح إبراهيم حسن أن سبب الصورة الشهيرة أنه رأى أحد ضباط الجيش سيضرب شقيقه بـ "ظهر" السلاح فهرع لسحبه منه.

الأمر لم ينتهِ هنا بل شنت الصحف اللبنانية هجومًا على المنتخب الوطني بسبب هذه الأزمة كما لم يتم استدعاء التوأم بالمعسكر التالي للمنتخب وهو ما دفعهما للذهاب للمدير الفني المؤقت للمنتخب حينها محسن صالح لمنزله ومهاجمته بسبب عدم انضمامهما.

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