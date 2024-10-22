شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 4 مصريين فى انتخابات اللجان الفنية للاتحاد الدولي للترايثلون والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للترايثلون اللجان التي أقيمت في مدينة ملجا الإسبانية بحضور ممثلين من 150 دولة عن فوز 4 مصريين بمناصب مختلفة باللجان الفنية في إنجاز جديد الاتحاد المصري برئاسة اللواء أحمد ناصر.

واسفرت الانتخابات التي أقيمت على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وأقيمت مساء الاثنين عن فوز كل من نادية صبحي عضو مجلس الإدارة، في لجنة الترايثلون لذوي الاحتياجات الخاصة، وفوز الدكتور ياسر حسني عضو مجلس الإدارة في اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات بالاتحاد الدولي للترايثلون، وفوز العميد محمد سيد الأهل عضو مجلس الإدارة، في لجنة الرياضات المتعددة، و العقيد أحمد سعد الله عضو في اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للترايثلون.

ومثل مصر في الانتخابات التي أقيمت في مدينة ملجا الإسبانية، بحضور دولي واسع وممثلين من 5 قارات، ياسر حسني نيابة عن اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون للتصويت باسم مصر كما تواجدت ندى مشعل المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي للترايثلون في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وبذلك يرتفع عدد المصريين الموجودين في الاتحاد الدولي للترايثلون إلى 6 أشخاص بخلاف الأربعة الفائزين في انتخابات الأمس ويضاف عليهم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والافريقي والعربي للترايثلون وعضو الاتحاد الدولي، والمحامي نصر عزام الذي تم تعيينه من جانب اللواء أحمد ناصر بمحكمة الاتحاد الدولي للترايثلون.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ناصر عن سعادته بما تحقق في نتائج انتخابات الاتحاد الدولي للترايثلون، مؤكدا أن هذا نتيجة عمل مكثف واتصالات مستمرة على المستوى الدولي لحشد الأصوات لدعم مرشحي مصر في الانتخابات.

وقال إن وجود 6 مصريين في الاتحاد الدولي للترايثلون من شأنه أن يعزز مكانة مصر الرياضية في العالم، ويبرهن على ما وصلت له قوتها الناعمة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار اللواء أحمد ناصر - مؤسس ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، إلى أن طموحاته للاتحاد لا سقف لها، في الأمور الفنية والإدارية، كاشفا عن بطولات وفعاليات مكثفة سيتم العمل على تنظيمها خلال الفترة القليلة المقبلة.