شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نوفمبر أول توقف للدورى الجديد.. معسكر المنتخب لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 10 نوفمبر المقبل موعدا لتوقف الدورى الجديد نظرا لإقامة معسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

واستقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على انطلاق المعسكر المقبل يوم 10 نوفمبر المقبل، فى ضوء التحضير لنهائيات أمم أفريقيا بعد ضمان التأهل رسميا للنهائيات وجمع 12 نقطة من المباريات الأربعة الأولى التى خاضها الفراعنة فى التصفيات.

ويخوض منتخب مصر مبارياته المقبلة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لـ بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد حصد بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا عقب الفوز على موريتانيا بهدف دون رد.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتين خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

وحقق منتخب إنجازًا تاريخيًا بالفوز في أول أربع مباريات متتالية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر، وسجل لاعبو الفراعنة 16 هدفا مقابل استقبال 6 أهداف فقط، في جميع المباريات تحت قيادة حسام حسن، كما سجلوا 10 أهداف، ويعتبر تريزيجيه هداف الفراعنة في التصفيات بـ3 أهداف.