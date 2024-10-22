شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل نهائى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الجماعى ، في إطار الإستعداد لمباراة الأهلى فى نهائي السوبر المحلى .

وطلب جوميز من اللاعبين التركيز في السوبر المحلى ونسيان السوبر الأفريقي لأنها بطولة وانتهت ولن يكتفى بها الفريق، بل عليهم التركيز في الملعب فقط دون الانشغال بأمور أخرى .

وقال المدير الفني أن اللاعبين عليهم بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير البيضاء لحصد أكبر عدد من البطولات وعدم الاكتفاء بالسوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الخميس المقبل في نهائي السوبر باللقاء الذى يقام بإستاد محمد بن زايد بالامارات، حيث صعد الزمالك على حساب بيراميدز فى نصف النهائى بركلات الترجيح 3-4، بينما صعد الاهلى على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف.