شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. غانا تهزم تنزانيا 10-3 في آخر ظهور ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب غانا للكرة الشاطئية على نظيره التنزاني بنتيجة 10-3 في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مدينة الغردقة بالبحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، فاز على نظيره الغاني في اللقاء الأول 6-3 بينما فازت المغرب على تنزانيا 4-3، وفي الجولة الثانية فازت مصر على تنزانيا وفاز المغرب على غانز ليتأهل الفراعنة وأسود الأطلس معا لنصف النهائي بينما ودع منتخبا غانا وتنزانيا.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، كما أنهت، مصر، النسخة الأخيرة من المنافسة التي جرت في موزمبيق، في المركز الثاني.

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، عن تقسيم الـ8 منتخبات لمجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من: مصر - المغرب - تنزانيا - غانا، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من السنغال - موزمبيق - مالاوي - موريتانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.