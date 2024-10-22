شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات يحدد 7 ديسمبر موعد لانتخابات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد الدراجات عقد الجمعية العمومية للاتحاد يوم 7 ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد دورة انتخابية .

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الدراجات يوم 28 أكتوبر ولمدة أسبوع حيث يتم غلق باب الترشح يوم 3 نوفمبر المقبل.

ويأتى عقد الاجتماع بعد انتهاء اللجنة الأولمبية من تصنيف الهيئات الرياضية، والتى يبلغ عددها 21 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

يذكر أن وجيه عزام رئيس الاتحاد قرر عدم الترشح فى الدورة الانتخابية الجديدة، على أن يترشح عدد من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين فى مختلف المناصب سواء الرئاسة أو العضوية.

