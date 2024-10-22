شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه اتحاد الدوحة اليوم فى ثاني ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة بنادي الإسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، فريق اتحاد الدوحة فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدوحة، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره في قطر، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في افتتاح بطولة الدوري بالموسم الجديد.

وفاز الفريق فى وديته الأولى على فريق البدع القطرى بخماسية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى باستاد الدوحة الدولى.

وأكد حمد إبراهيم ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن قرعة الدوري في هذا الموسم متوازنة، مشيرا إلى أن الشىء الإيجابي هو أن مباراة الافتتاح ستكون باستاد الإسماعيلية وسط جماهيرنا.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه غزل المحلة باستاد الإسماعيلية في افتتاح مسابقة الدوري بنسختها الاستثنائية.

وأضاف مدرب الإسماعيلي، في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادى، ”اللاعبون لديهم الدوافع والثقة لتقديم شىء إيجابي باذن الله، رغم أن هذا الدوري سيكون بشكل مختلف غير معتاد عليه”.

وأكمل تصريحاته، ”جماهير الإسماعيلي دائما ما تبهرني منذ أن كنت ناشئا ،وأراها الضلع الأهم داخل النادي ،فهي جماهير عظيمة ومحبة ،نتمنى منهم الدعم والمساندة وتغطية الاستاد كاملا في هذا الموسم الاستثنائي الذي نواجه فيه أزمة وقف القيد والدفع بعدد كبير من لاعبينا الشباب هذا الموسم”.