شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر الأقرب لإدارة نهائى كأس السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى أمين عمر، من إدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصرى يوم 24 أكتوبر الجارى بالإمارات بين الأهلى والزمالك، على أن يدير الحكم الدولى محمود ناجى مباراة تحديد المركز الثالث.

وأكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام أن نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل بحكام مصريين، وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: "حكام مباراتي السوبر قدموا مستوى جيدا جدا، وكانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة".

وأضاف: "محمود عاشور حكم مباراة الفار في لقاء الزمالك وبيراميدز رقم واحد في أفريقيا".

وتابع: "تقنية الفار في الإمارات الأفضل على مستوى العالم".

واستطرد: إن نادي الزمالك لم يطلب تحكيم أجنبي لمباراة نهائي السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأردف: " لا يوجد قرار رسمي بتعيين أمين عمر حكماً لمباراة نهائي السوبر و4 حكام مرشحين".

وأكمل: "لم يتحدث أحد معنا بشأن تعيين حكام أجانب للسوبر المحلي والأهلي لم يعترض على محمد معروف والزمالك لم يعترض على أمين عمر" .

وأسندت اللجنة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي إلى طاقم يضم: محمد معروف (حكم ساحة)، محمود أبو الرجال (مساعد أول)، هانى خيري (مساعد ثاني)، محمود ناجى (حكم رابع)، محمود عاشور (حكم فيديو)، عمر فتحى (مساعد حكم فيديو).

بينما ضم طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا في نفس الدور، أحمد الغندور (حكم ساحة) وأحمد حسام طه (مساعد أول) وشريف عبد الله (مساعد ثاني) وأمين عمر (حكم رابع)، وائل فرحان (حكم فيديو) والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).