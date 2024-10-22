شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز محطات الراحل شحتة الإسكندرانى نجم الإتحاد والان مع تفاصيل الخبر

يعد الراحل شحتة الإسكندراني، نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، الذى توفى عن عمر يُناهز الـ80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض من أبرز نجوم الفريق السكندرى فى فترة السبعينات .

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازه على الراحل اليوم الثلاثاء بمسجد المواساة بعد صلاة الظهر، والعزاء ليلاً بدار المناسبات بالمنارة.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر .

شحاتة عبد الرحيم أو شحتة الاسكندرانى كما تلقبه جماهير الاتحاد السكندري يعد أحد المواهب الكروية التي ذاع صيتها مع الاتحاد السكندري، ولد شحتة الإسكندرانى فى 24/7/1944 بالحضرة فى الإسكندرية، وتعلق بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.

فى عام 1960 انضم لأشبال نادى الاتحاد تحت 16 سنة واختاره الراحل سيد حودة بعد عام من التدريب مع الفريق الاول، ولعب شحتة الإسكندرانى أول مباراة له مع الفريق الأول فى 1962 وكانت أمام نادى السويس بملعبه وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحتة هدف التعادل لفريقه ثم توالت بعد ذلك مشاركات شحتة مع الفريق الأول.

انضم شحتة الإسكندرانى لصفوف منتخب مصر عام 1964 وشارك فى اول مباراة له مع المنتخب وكانت ضد بلغاريا ثم ضد ألمانيا واستمر مع المنتخب حتى عام 1974 ولعب ضمن منتخب مصر فى تصفيات الاوليمبية و تصفيات كاس العالم 1970.

لعب شحتة بطولة كأس مصر عام 1973 حين فاز الاتحاد على الاهلى فى 2/1 و قد سجل الخطيب هدف الاهلى ثم سجل شحته هدف التعادل فى مرمى اكرامى من تسديدة قوية من 30 ياردة و سجل الجارم هدف الفوز.

وفي بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الأهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة.

و مع منتخب مصر، حصد شحته المركز الاول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الافريقية عا 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الابيض المتوسط عام 1974 بازمير.

نظراً لمهاراته الفردية و تسديداته القوية بعيدة المدى فقد كانت أكبر الاندية المصرية تستعين بشحتة الاسكندرانى فى صفوفها كضيف شرف سواء فى مبارياتها الودية الدولية او رحلاتها الخارجية وكان شحتة بالفعل خير سفير لكرة القدم السكندرية، حيث شارك مع النادى الاسماعيلى فى رحلته الى دول الخليج العربى، ومع النادي الأوليمبي فى رحلته الى ليبيا، ومع منتخب الشرطة فى دورة الشرطة الدولية ببغداد، وفي عام 1969 شارك مع نادى الاسماعيلى مرة اخرى فى رحلته الى المانيا و تعادل يومها 1/1 مع نادى بريمن بطل دورى المانيا.

و فى عام 1972 تم اختياره ضمن صفوف منتخب أفريقيا فى بطولة كأس العالم المصغرة بالبرازيل و التى كانت تضم منتخبات (الارجنتين – فرنسا – كولومبيا – منتخب امريكا الوسطى) وتكرر الأمر في عام 1973.