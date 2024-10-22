شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس أزمة كهربا ويؤكد: ''الأهلي معندوش لا عزيز ولا غالي" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي داخل معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات، والذي تطور إلى فرض غرامة مادية من النادي على اللاعب بقيمة مليون جنيه وترحيله من الإمارات قبل نهائي السوبر أمام الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير"، على إذاعة أون سبورت إف إم: ما حدث لكهربا معروف لأن الأهلي أعلنه، لكن ما فعله كهربا تكهنات من الجميع، لو لم يعلن الأهلي عن العقوبة لما كان أحد تحدث عن الأزمة، الأهلي كان لديه من الشفافية والوضوح والصراحة أن يعلن عن خطأ اللاعب والعقوبة.

أضاف: كهربا قلب وشه وكان متضايق وقال كلمة غير لطيفة لأحد مسؤولي النادي المتواجدين في البعثة حالياً ولكنها ليست لفظاً خارجاً، واللاعبون اعتذروا للجماهير بعد مباراة سيراميكا بسبب الأداء السئ.

واختتم: تمت الموافقة على عقوبة كهربا فوراً من الأهلي وسافر في أقرب رحلة إلى القاهرة، ورسالة لكهربا لو كلامه فيها خروج عن النص ممكن تمشيك من الفريق، وكهربا عاد إلى القاهرة، والنادي لم يتخذ القرار النهائي ولكن أتوقع أن تقف الأمور عند هذا الحد وأنصح كهربا أن يتدرب بشكل جيد ليكون له مكان في الفترة المقبلة، لازم يراجع نفسه لأن الأمر دخل مرحلة الخطر، ويجب أن يعيد حساباته، لأن ''الأهلي معندوش لا عزيز ولا غالي".

من جانبه قال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام في تصريحات عبر برنامج مع شوبير: تقييمي لأداء الحكام جيد جداً ومقنع في أول بطولة بالموسم، هدف بيراميدز لعبة واضحة جداً وتأكدنا أن الكرة كان تسلل وهذا ما أثبته الفار، ومتعجب من الهجوم، رغم أن الجماهير في الإمارات أشادوا بنا بشكل كبير.