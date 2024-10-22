شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد موقف إبراهيم عادل من المشاركة ضد سيراميكا على برونزية السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لاختبار طبي علي هامش تدريب الفريق الذي سيقام اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا علي المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري المقام حاليا في الامارات.

وتعرض إبراهيم عادل لاصابة عضلية خلال مشاركته مع بيراميدز في مواجهة الزمالك الأحد الماضي مما ادي لمغادرته الملعب وعدم استكمال اللقاء.

وخضع ابراهيم عادل لبرنامج استشفاء امس الاثنين، علي ان يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مواجهة سيراميكا.

كان بيراميدز قد خسر أمام الزمالك في قبل نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح 5-4، بعدما أحرز جميع لاعبي الزمالك فيما أهدر مصطفي فتحي ركلة جزاء لبيراميدز ، بينما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نفس الدور 2-1.