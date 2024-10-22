رئيس لجنة الحكام: لم تصلنا اعتراضات على الأداء بالسوبر.. وحكم النهائي سيكون مصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن حكم مباراة نهائي كأس السوبر المصري سيكون مصريًا.

وأضاف فاروق في تصريحات لفضائية إي تي سي مساء أمس الإثنين:"لا يوجد اتجاه حتى الآن في تعيين حكام أجانب لمباراة النهائي وسيكون مصريًا".

وأشار القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى أنهم لم يتلقوا أي اعتراضات على الأداء التحكيمي من الأهلي والزمالك بمباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأتم فاروق تصريحاته بالتنويه إلى أن الأخاطء في دور نصف نهائي كأس السوبر لم تكن مؤثرة على سير المباريات.

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