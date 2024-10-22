شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يواصل اختبار عبد الإله الحفيظى فى معسكر المصرى قبل حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى عبد الإله الحفيظى تدريباته مع فريق المصرى فى الوقت الحالى، منتظراً حسم مصيره من الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة على ماهر، حيث شارك اللاعب المغربى فى الودية الأخيرة للمصرى أمام الاتفاق المراكشى والتى انتهت بفوز المصرى بنتيجة 3-2.

ويتابع الجهاز الفنى للنادى المصرى اللاعب المغربى عبد الإله الحفيظى للنظر فى موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد، وذلك فى ظل خضوعه للاختبار فى معسكر المصرى.

وتضم قائمة المصرى 6 لاعبين أجانب، هم: الجزائري عبد الرحيم دغموم، التونسي فخر الدين بن يوسف، والغيني أمادو باه، البنيني أتدجيكو سامادو، والسنغالي بابا بادجي، بالإضافة إلى الغاني ليتسويل ذى الـ18 عاماً والمقيد تحت السن.

وبات لاعبو المصري الأجانب تحت التهديد حال انضمام اللاعب المغربي، حيث سيكون النادي البورسعيدي مضطراً إلى الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، وذلك لإخلاء مقعد للحفيظي.

ويخضع المغربي عبد الإله حفيظي، لاعب الرجاء المغربي السابق، لاختبار فني في معسكر المصري المقام حالياً بالمغرب، حيث شارك اللاعب في ودية الفريق الأولى بمعسكر المغرب أمام الرشاد البرنوصي، وسجل هدفاً في فوز المصري بثنائية نظيفة.

ونجح النادي المصري في ضم 9 صفقات صيفية حتى الآن وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.