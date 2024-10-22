شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق عمر جابر بنهائى السوبر المصرى وميشلاك مرشح للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم عمر مراسل قناة أون تايم سبورت بالإمارات، عن الاستعدادات الأخيرة لنادى الزمالك لمواجهة الأهلى بنهائى كأس السوبر المصرى فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأكد مراسل أون تايم سبورت أن فرصة عمر جابر للحاق بنهائى السوبر صعبة جداً إلا لو تحامل على نفسه، مضيفاً أن ميشلاك قد يشارك فى اللقاء.

من ناحية أخرى يرغب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك على إعادة محمد شحاتة إلى مركز خط الوسط، في المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها بعد غد الخميس، فى نهائى السوبر المحلى حال إيجاد حل للجبهة اليمني الذي شارك فيها شحاتة .

كان جوميز قد استعان بمحمد شحاتة في خط الدفاع بجانب المثلوثى وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك، في المباراة السابقة أمام بيراميدز في نصف النهائي، نظرا لغياب عمر جابر للإصابة.

ويأتي الاعتماد على شحاتة في خط الوسط نظرا لغياب دونجا عن المباراة النهائية ، ليلعب شحاتة بجانب ناصر ماهر وعبد الله السعيد أمام الاهلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الخميس في نهائي السوبر المحلى، بعد أن تغلب الأهلى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، و صعود الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 3-4.