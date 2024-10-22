شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين مديرا فنيا لفريق المنصورة بعد رحيل العيسوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادى المنصورة، برئاسة محمد البسيونى، تعيين أيمن المزين، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية رحيل رضا العيسوى، المدير الفنى السابق للفريق.

وجاء تعيين المزين عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين.

وكانت الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية هى الثالثة للمنصورة هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام أبوقير للأسمدة بثلاثية نظيفة، والسكة الحديد بهدف دون مقابل.

تتنافس 3 أندية على صدارة ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات أمس الاثنين، فى ختام الجولة الثالثة بين المقاولون العرب ووادى دجلة وأسوان برصيد 7 نقاط، ويتفوق المقاولون العرب بفاق الأهداف فقط.

ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الجولة الثالثة..

1 المقاولون العرب 7 نقاط

2 وادي دجلة 7 نقاط

3 أسوان 7 نقاط

4 القناة 6 نقاط

5 وي 5 نقاط

6 لافيينا 5 نقاط

7 بروكسي 5 نقاط

8 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

9 سبورتنج 4 نقاط

10 كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

11 ديروط 4 نقاط

12 الترسانة 4 نقاط

13 السكة الحديد 4 نقاط

14 بلدية المحلة 3 نقاط

15 منتخب السويس 3 نقاط

16 بترول أسيوط نقطتين

17 راية نقطتين

18 طنطا نقط

19 الداخلية بدون نقاط

20 المنصورة بدون نقاط