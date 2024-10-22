شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم القمة المنتظرة بعدما ضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى بطولة السوبر المصرى بعد غد الخميس باستاد محمد بن زايد بالإمارات، بعد تخطى عقب سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى.

بينما استطاع فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة السوبر المصرى بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتى فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى.

يجري السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تغييرات واسعة على تشكيل المارد الأحمر فى مباراته المقبلة أمام الزمالك فى نهائى السوبر المصرى. ويرغب كولر فى الاستعانة بلاعبيه الدوليين، أمثال محمد الشناوى ومروان عطية ووسام أبو على فى لقاء الزمالك لحصد لقب السوبر المحلى، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى وخسارة السوبر الأفريقى.

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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى السوبر المصرى

تقام مباراة نهائى السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الخميس المقبل، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

القناة الناقلة لنهائى السوبر المصرى

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة نهائى كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبى الرياضية.

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بـ نادى الزمالك على إعادة محمد شحاتة إلى مركز خط الوسط، في المباراة المقبلة أمام الأهلى فى نهائى السوبر المحلى. كان جوميز قد استعان بمحمد شحاتة في خط الدفاع بجانب المثلوثى وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك، في المباراة السابقة أمام بيراميدز في نصف النهائي، نظرا لـ غياب عمر جابر للإصابة.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة. وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

جوميز يعيد محمد شحاتة إلى خط وسط الزمالك أمام الأهلى فى السوبر