شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم غلق باب الترشح فى انتخابات اللجنة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

يغلق، اليوم الثلاثاء، باب الترشح فى انتخابات اللجنة البارالمبية للدورة المقبلة 2024/2028، حيث تم فتح باب الترشح الأربعاء الماضى 22 أكتوبر واستمر لمدة أسبوع.

وتقام انتخابات اللجنة البارالمبية يوم 29 نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة يقود اللجنة خلال الدورة المقبلة، وقبل غلق باب الترشيح بساعات، فهناك مرشحان فقط على منصب الرئاسة، حيث تقدم على الرئاسة حتى الآن الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور أحمد عوين.

وعلى منصب النائب تقدم الثنائى الدكتورة أمل مبدى والدكتور أحمد أدم، وعلى منصب أمين الصندوق تقدم كلا من الدكتور أشرف العجيل و الكابتن عماد رمضان.

وفى العضوية تقدم إبراهيم أمين ، شعبان الخطيب ، محمد عبد اللاه، حنان محسن، محمد دسوقي ، محمد يحيي ، نصر السيد يوسف ، عصام زيدان ، سمير جبارة، ايهاب حسنين ، احمد منطاش.

وتضم الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة: مقسمة الى 10 أولمبية و4 بارالمبية، وهى كالتالى .. الاتحاد المصري لتنس الطاولة، الاتحاد المصري للتنس، الاتحاد المصري للترايثلون، الاتحاد المصري القوس والسهم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الاتحاد المصري للريشة الطائرة، الاتحاد المصري للتايكوندو، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للدراجات، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، الاتحاد المصري للرياضات لاعبي الشلل الدماغي، الاتحاد المصري للتجديف، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، الاتحاد المصري للفروسية.

وتضم لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة اللجنة، المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة رئيسًا، وعضوية كل من: أدهم محمد أحمد مدير إدارة الاتحادات والأندية، عطية محمد مختار مدير الإدارة المالية، شادية محمد عبدالرازق رئيس قسم الحسابات