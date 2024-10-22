شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ديسمبر موعد مؤجلتى الأهلى والزمالك بالجولة العاشرة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 3 ديسمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام القناة والزمالك مع الزهور، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدورى محترفين اليد للموسم المحلى 2024-2025.

فيما تستكمل باقى مواجهات الجولة العاشرة، اليوم الثلاثاء، بلقاءات بين كل من المعادى مع الجزيرة والبنك الأهلى مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس ودلفى مع طلائع الجيش والطيران مع سموحة.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك، والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، والمقرر إقامتها 17 نوفمبر المقبل.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر المقبل فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، والتى كان محددا لهما الثلاثاء الماضى بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الجارى.