شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعيد محمد شحاتة إلى خط وسط الزمالك أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك على إعادة محمد شحاتة إلى مركز خط الوسط، في المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها بعد غد الخميس، فى نهائى السوبر المحلى.

كان جوميز قد استعان بمحمد شحاتة في خط الدفاع بجانب المثلوثى وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك، في المباراة السابقة أمام بيراميدز في نصف النهائي، نظرا لغياب عمر جابر للإصابة.

ويأتي الاعتماد على شحاتة في خط الوسط نظرا لغياب دونجا عن المباراة النهائية ، ليلعب شحاتة بجانب ناصر ماهر وعبد الله السعيد أمام الاهلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الخميس في نهائي السوبر المحلى، بعد أن تغلب الأهلى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، و صعود الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح 3-4.