شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتدرب منفرداً لحين عودة بعثة الأهلى من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى خوض تدريبات منفردة لحين عودة بعثة ناديه من الإمارات، حيث تخوض بطولة السوبر المصرى هناك وتستعد لمواجهة الزمالك فى نهائى البطولة مساء الخميس المقبل.

وعاد كهربا للقاهرة ظهر أمس الاثنين عقب قرار الأهلى باستبعاده من المعسكر، ويرغب اللاعب فى الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية لحين انتهاء الازمة.

اشتعلت أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادى الأهلى، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادى بشكل رسمى توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات لخوض بطولة السوبر بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة فى مباراة سيراميكا، لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادى والمدير الفنى مارسيل كولر.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية مليونى دولار سددها اللاعب للزمالك.

تُوِّج كهربا مع النادى الأهلى بـ13 لقباً جاءت كالتالى.. الدورى العام 3 مرات ـ كأس مصر 3 مرات ـ كأس السوبر المصرى مرتين ـ كأس السوبر الأفريقى مرة واحدة ـ دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمى، شارك كهربا فى 37 مباراة مع الأهلى الموسم الماضى ساهم خلالها فى 20 هدفاً، سجل 14 وصنع 6، لكن إجمالا شارك فى 136 مباراة وسجل 46 هدفا وصنع 21.

فى نفس السياق عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادى الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائى السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويدرس مسئولو النادى الأهلى عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التى شهدتها بعثة الفريق فى الإمارات حالياً.