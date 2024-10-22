شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم النجم الساحلى والترسانة بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلي فوزا كبيرا على النجم الساحلي التونسى بنتيجة «6-2»، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسي علي معلول للأهلي فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف «هاتريك» فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلي هدفين آخرين عن طريق حمدي النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة.

وفي مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2000، الأهلي يدك شباك الترسانة بنصف دستة أهداف دون رد فى أول مباريات الأهلي تحت قيادة الألمانى ديسكي، سجل سيد عبد الحفيظ "هاتريك"، وعلاء إبراهيم، وعلى ماهر، وهشام حنفي، ضمن فاعليات الجولة الخامسة بالدورى.

وفى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1972 سجل الراحل صفوت عبدالحليم باكورة أهدافه فى الدورى، وقاد الأهلي للفوز على ضيفه دمياط بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة، سجل صفوت هدفي الأهلي، وسجل حسن جبر لاعب الأهلي السابق هدف تذليل الفارق لدمياط.

في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2002، سجل علاء إبراهيم نجم الأهلى السابق هدفه الأخير في مسيرته مع المارد الأحمر حينما قاد الأهلى للفوز على جولدى في افتتاح الجولة الخامسة بهدفين دون رد ، سجل أحمد بلال الهدف الثانى، علاء إبراهيم هو أحد لاعبى النادى الأهلى المتميزين فى خط الهجوم، تمكن من إحرز 73 هدفاً فى خمس سنوات قضاها بين أسوار القلعة الحمراء.

يحمل علاء إبراهيم لقب صاحب الصفقة الأغلى فى تاريخ الكرة الأردنية حينما لعب لنادى الوحدات، وفاز معه بالدورى والكأس، بالإضافة إلى لقبه المفضل وهو هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 14 هدفا.