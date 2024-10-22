شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه المغرب اليوم فى ختام مواجهات الدور الأول بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية، فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ثالث مبارياته في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بالغردقة أمام منتخب المغرب.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على منتخب غانا بنتيجة 6-3 في افتتاح مشواره بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، سجل أهداف اللقاء عبد الرحمن الشافعى هدفين، وهيثم كوستا هدفين، حسام باولو هدف وأحمد الشحات هدف.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التى جرت في موزمبيق، في المركز الثاني، ومثلّت مصر، إفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.