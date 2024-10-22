شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفك الزمالك عقدة "السوبر" أمام الأهلى على ملعب محمد بن زايد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة قوية ومثيرة في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل، من أجل تحديد بطل السوبر المصري في الموسم الحالي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي بطولة السوبر المصري، بعد تحقيقه انتصاراً مهماً على سيراميكا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، فيما حسم الزمالك تأهله عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح.

والتقى الأهلي مع الزمالك 8 مرات في كأس السوبر حسم الأهلي 6 مباريات لصالحه، بينما حسم الزمالك مباراتين لصالحه، وكان آخر فوز من نصيب الأهلي في الموسم الماضي، وعلى ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف مباراة النهائي أيضا، فهل ينجح الزمالك في إنهاء عقدة مباريات السوبر أمام الأهلي، خاصة التي تقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري

يتفوق الأهلي في مواجهاته أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري تاريخياً، حيث التقيا في 8 مناسبات، حقق الأهلي فيها 6 انتصارات مقابل هزيمتين، وجاءت نتائج مواجهات القطبين في السوبر المصري كالتالي:

2003: الأهلي - الزمالك (3-1) بركلات الترجيح

2008: الأهلي - الزمالك (2-0)

2014: الأهلي - الزمالك (5-4) بركلات الترجيح

2015: الأهلي - الزمالك (3-2)

2016: الزمالك - الأهلي (3-1) بركلات الترجيح

2018: الأهلي - الزمالك (3-2)

2019: الزمالك - الأهلي (4-3) بركلات الترجيح

2021: الأهلي - الزمالك (2-0)

يُعتبر الأهلي هو الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر المصري، حيث حصل على اللقب 14 مرة، بينما احتل المركز الثاني في 4 مناسبات. من جهة أخرى، توج الزمالك باللقب 7 مرات، وتواجد في الوصافة أيضاً 7 مرات.