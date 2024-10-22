شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى نهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بالإمارات استعدادا لمباراة نهائى السوبر المحلى، المقرر أن تجمع الفريق مع الأهلى فى الثامنة مساء الخميس المقبل.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعداداً لمباراة نهائي كأس السوبر.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي الذى تأهل بعد الفوز على سيراميكا 2/1 في نصف النهائي الآخر.