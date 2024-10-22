شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد رفع الأثقال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يغلق اليوم، الثلاثاء، باب الترشح لانتخابات اتحاد رفع الأثقال المحدد لها 22 نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الـ4 سنوات المقبلة.

ويجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024.

من جهته أصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

فيما حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.