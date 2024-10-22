شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حسام حسن يسجل الهدف الـ100 فى تاريخه بالدوري بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1998، سجل حسام حسن هدفه المئوى فى مسابقة الدوري، حينما خطف للأهلى فوزا قاتلا على مضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجبل الأخضر، فى افتتاح الجولة 11، سجل للأهلى علاء إبراهيم، محمد عمارة، وحسام حسن، وسجل للمقاولون جون أوتاكا وسعيد سعد.

وحقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة وشارك فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.

شارك حسام حسن مع المنتخب فى 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصرى لكأس العالم 1990 فى مرمى منتخب الجزائر، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو.

كان آخر أهدافه مع منتخب مصر فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 وكان قد تخطى عامه الـ39 بـ5 أشهر وهو أكبر لاعب يسجل فى تاريخ العرس الأفريقى، كما أنه اللاعب الوحيد الذى شارك فى بطولتين لمنتخبات أفريقيا الفارق الزمنى بينهما 20 عاما.

الهداف التاريخى لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية فى القارة السمراء برصيد 83 هدفا وهداف تاريخ لقاءات الأهلى والزمالك 9 أهداف منها 5 للأهلى فى الزمالك و4 للزمالك فى الأهلى.