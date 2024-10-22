شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات ربع النهائي كالتالي:

- فوز فيروز أبو الخير على الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 9-11, 13-11, 11-8.

- فوز علي فرج على الانجليزي باتريك روني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-6, 11-9.

- فوز نور الشربيني على مليسا ألفيش بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 11-5.

- فوز روان العربي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 10-12, 11-2, 11-3, 11-7.

- فوز مازن هشام على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 12-10, 13-11.

- فوز يوسف إبراهيم على يوسف سليمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 11-8, 11-8.

- هزيمة محمد الشربيني أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-3.

