شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. انطلاق أول بطولة دوري فى الكرة المصرية بمواجهة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1948، انطلقت أول بطولة للدورى العام فى مصر، حيث أقيمت المباراة الافتتاحية فى تاريخ المسابقة بين نادى فاروق "الزمالك" حالياً مع المصرى البورسعيدى على ملعب الزمالك القديم بمسرح البالون.

ورغم الظروف الصعبة التى كانت تواجه أصحاب الأرض فى ظل تغيب "6" من الأعمدة الأساسية، أمثال "حنفى بسطان، حافظ زقلط، يونس مرعى، محمد الجندى، فهمى جميعى، وجلال قريطم"، إلا أن أشبال الزمالك لم يهابوا الموقف، وقادوا فريقهم لتحقيق أول فوز فى تاريخ المسابقة وليس بهدف بل بخمسة أهداف مقابل هدف، ونال الصاعد محمد أمين شرف تسجيل أول هدف فى تاريخ المسابقة و"هدفه الوحيد فى المسابقة". كما نال زميله سعد رستم لقب تسجيل أول هاتريك فى الدورى.

بينما اكتفى عبد الكريم صقر بتسجيل هدف للزمالك، والسيد الضيظوى بتسجيل أول أهداف المصرى، وأول هدف فى شباك الزمالك وحارس مرماه يحيى إمام .



وكان أول فريق يمثل الزمالك فى المسابقة يتكون من: يحيى أمام وفكرى وهدان وأحمد عبد العزيز والعربى ومحمود فضالى وعمر شندى وعلى عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر.

واستكمل الاسبوع الأول بإقامة المباريات الاربعة المتبقية، وفيها فاز الاهلى على اليونان (5/0) والإسماعيلى على الاتحاد (3/1) والأوليمبى على الترسانة (1/0) وشهدت أيضا أول تعادل فى الدورى بين بورفؤاد مع السكة (3/3).

يذكر أن الدورى المصرى فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات