شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: عبد الشافى أصعب مدافع واجهته وشيكابالا كان بيسمع كلامى ويلعب بعيد عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أنه اتظلم فى اللعب فى مركز الظهير الأيمن، وأكرم توفيق الأقرب للعب فى الظهير الأيمن للأهلى أمام الزمالك فى نهائى السوبر المحلى الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال أحمد فتحى، فى تصريحات لبرنامج "ليالى السوبر" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أول مباراة لى مع الأهلى أمام الزمالك ربنا كرمنى بتسجيل هدف التعادل للأهلى وفزنا بهدفين مقابل هدف، وكنت بلعب المباراة عادى زى أى مباراة زي ما كنت بلعب فى الإسماعيلى، ولكن بعد المباراة أدركت قيمتها من رد فعل الجمهور على هذه المباراة".

وأضاف: "محمد عبد الشافى لما كان بيلعب باك شمال للزمالك كمن بقول ماتش واقف، لأنه هو بيعرف يدافع كويس وأنا كذلك ومحدش بيعرف يهاجم، وكنت بستريح لو هو مش موجود، ولما شيكابالا يلعب عليا كنت أقوله روح الناحية التانية علشان مضربكش فكان بيسمع الكلام ويريحنى".

وتابع: "اتظلمت فى اللعب فى مركز الظهير الأيمن، أنا بحب ألعب فى وسط الملعب، وعانيت كتير فى هذا المركز وفضلت اعانى فيه حتى اعتزالى كرة القدم، وكل مركز محتاج وقفة معينة وطريقة لعب".

واختتم: "أكرم توفيق الأقرب للعب فى الظهير الأيمن حال عدم قدرة عمر كمال على التواجد، وأنا من وجهة نظرى شايف أكرم توفيق الأفضل له فى وسط الملعب وليس الباك".