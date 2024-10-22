شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: اللاعب بيحب المباريات الكبيرة وكنت موفقا جدا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن مواجهة الأهلى والزمالك صعبة جدا على كلا الفريقين فى نهائى السوبر المحلى الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال عماد متعب، فى تصريحات لبرنامج "ليالى السوبر" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لاعب الكرة بيحب المباريات الكبيرة، فمفيش مباراة أهم من مباراة الزمالك بالنسبة لنا فى الأهلى، وكنت لاعبا موفق جدا أمام الزمالك منذ وجودى فى الناشئين واستمر مع الفريق الأول".

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: "طبيعى مباراة القمة يكون عليها التركيز إعلاميا وجماهيريا، فبالتالى بيكون اللاعب فى قمة تركيزه، فكنت بستنى مباريات الزمالك لكى أسجل لأنها بتعلّم مع الجماهير، وأطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد فى مثل هذه المباريات لأن هذه المباريات بتنور اللاعيبة".

وتأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.

وتعد مباراة الخميس المقبل هى التاسعة بين الفريقين فى كأس السوبر المحلى، حيث سبق أن واجه الأهلى فريق الزمالك فى 8 مناسبات سابقة، ابتسمت 6 منها للأهلى فيما فاز الزمالك مباراتين فقط.